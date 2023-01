Ingolstadt (SID) - Der ERC Ingolstadt hat seine Offensivreihe für die entscheidende Saisonphase verstärkt. Wie der Tabellendritte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mitteilte, wechselt Flügelstürmer Ty Ronning vom nordamerikanischen AHL-Klub Iowa Wild an die Donau. Der 25-jährige US-Amerikaner, der am Freitag in Ingolstadt erwartet wird, unterschrieb eine Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit.

Ronning wisse, "wo das Tor steht, und kann uns mit seinen Qualitäten auch im Powerplay verstärken", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan. Für das Farmteam der Minnesota Wild verbuchte der 1,75-Meter große Angreifer in der aktuellen Saison 13 Scorerpunkte (acht Tore, fünf Vorlagen) in 30 Spielen.