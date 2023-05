Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich gleich doppelt verstärkt und sowohl Kevin Reich als auch Emil Quaas verpflichtet. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, wechseln beide Spieler zur kommenden Saison vom Vizemeister ERC Ingolstadt nach Iserlohn.

Torhüter Reich und Abwehrspieler Quaas waren in der DEL auch schon für den amtierenden Meister Red Bull München aktiv. Der gebürtige Iserlohner Reich, der in den diesjährigen Play-offs insbesondere in der Halbfinalserie gegen die Adler Mannheim glänzen konnte, kehrt mit dem Wechsel in seine Heimat zurück.

"Nicht nur aufgrund seiner Iserlohner Wurzeln können wir uns bei Kevin sicher sein, dass er rund um die Uhr für unseren Club brennen wird", sagte Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer. Auch Quaas, der in seiner Karriere bislang 200 DEL-Spiele absolvierte, sei "hervorragend ausgebildet und bringt auch von der Einstellung her die richtigen Voraussetzungen mit, um ein wichtiger Baustein unseres Systems zu werden".