Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichten zur kommenden Saison Stürmer Cedric Schiemenz. Der 24-Jährige kommt von der Düsseldorfer EG. Zuvor hatte der bei den Eisbären Berlin ausgebildete Center bei den Schwenninger Wild Wings den Sprung in die DEL geschafft.

"Cedric hat eine hervorragende Ausbildung genossen und bringt einen hohen Hockey-IQ mit. Er soll bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen", sagte Iserlohns Sportlicher Leiter Christian Hommel.

Iserlohn hatte in der abgelaufenen DEL-Saison als 13. die Play-offs verpasst, Schiemenz war mit der DEG im Viertelfinale am ERC Ingolstadt gescheitert. "Mir wurde in den Gesprächen eine konkrete Perspektive für meine Weiterentwicklung aufgezeigt", sagte er über seinen Wechsel.