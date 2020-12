Köln (SID) - In der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kommt es zu einer Spielplanänderung. Das Spiel zwischen den Kölner Haien und den Krefeld Pinguinen, das für den 3. Januar in der Kölner Lanxess Arena angesetzt war, findet in Krefeld statt.

Im Gegenzug wird das für den 28. Februar in Krefeld geplante Duell der beiden Mannschaften in Köln ausgetragen. Der Tausch fand auf Bitten der Betreiber der Lanxess Arena statt.