Köln (SID) - Die Kölner Haie sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in eine handfeste Krise geschlittert. Der achtmalige Meister kassierte zum Abschluss des 35. Spieltags beim 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) gegen den rheinischen Rivalen Krefelder Pinguine seine vierte Niederlage in Folge und belegt mit 51 Punkten nur noch den achten Tabellenplatz.

Die wirtschaftlich angeschlagenen Pinguine, mit 35 Zählern weiter Drittletzter in der 14 Teams umfassenden Liga, siegten in der Domstadt durch die Tore von Jeremy Welsh (25.), Jacob Lagace (48.) und Laurin Braun (53.). Köln kam nur durch Alexander Oblinger (32.) zu einem Torerfolg.