Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Stürmer Hakon Hänelt verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt von den Gatineau Olympiques aus der nordamerikanischen Nachwuchsliga QMJHL an den Rhein. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub am Freitag keine Angaben.

"Hakon kennt die DEL bereits aus seiner Zeit in Berlin und konnte zudem in den vergangenen beiden Jahren in Nordamerika viel lernen. Er ist ein guter Skater mit viel Zug zum Tor", sagte Cheftrainer Uwe Krupp.

Hänelt wurde bei den Eisbären Berlin ausgebildet und absolvierte 22 DEL-Partien für den Klub, ehe er 2021 am NHL-Draft teilnahm und von den Washington Capitals an 151. Stelle ausgewählt wurde. Dort kam Hänelt aber nicht zum Einsatz.