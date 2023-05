Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sind auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Wie der achtmalige Meister am Montag bekannt gab, tritt der Schwede Johan Lundskog die Nachfolge von Bill Stewart an. Der Kanadier hatte die Adler nach dem enttäuschenden Aus im Play-off-Halbfinale verlassen.

"Mit Mannheim hat man immer die Chance, erfolgreich zu spielen. Das entspricht meinem Naturell. Ich will erfolgreich sein und den Adlern jedes Jahr die Chance geben, um den Titel mitzuspielen", sagte Lundskog, der auch einen kanadischen Pass besitzt.

Der 38-Jährige war zuletzt Cheftrainer des SC Bern in der Schweiz. In der DEL trifft er nun auf seinen ehemaligen Nachfolger in Bern, den einstigen Bundestrainer Toni Söderholm. Der Finne hatte Anfang Mai den Trainerposten bei Meister Red Bull München übernommen.