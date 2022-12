Köln (SID) - Die Adler Mannheim haben es in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpasst, ihren zweiten Tabellenplatz weiter zu festigen. Der deutsche Meister von 2019 unterlag bei der Düsseldorfer EG mit 0:1 (0:1, 0:0, 0:0), der ERC Ingolstadt kann damit im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) Boden gutmachen.

Im Tabellenkeller erlitten die Augsburger Panther einen Dämpfer und verkürzten ihren Rückstand zu Meister Eisbären Berlin nicht. Der Vorletzte verlor bei den Kölner Haien 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) und hat weiterhin vier Punkte weniger als die Eisbären.

Schlusslicht Bietigheim Steelers verlor 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) gegen die Straubing Tigers und bleibt am Tabellenende abgeschlagen, während Straubing weiterhin auf Platz vier steht.

Den Treffer des Tages für die DEG erzielte Josef Eham schon in der dritten Minute. Augsburg ging in Köln zunächst durch einen Doppelpack von Terry Broadhurst (17./26.) in Führung, Maximilian Kammerer (39.) und Jason Bast (42.) glichen für Köln aus, ehe Kammerer (50.) die Partie mit seinem zweiten Treffer drehte. David McIntyre (60.) traf zur Entscheidung ins leere Tor.