Augsburg (SID) - Red Bull München hat nach zuletzt schwierigen Tagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Erfolgsspur zurückgefunden und bleibt klar auf Play-off-Kurs. Der dreimalige deutsche Meister gewann am Montagabend bei den Augsburger Panthern mit 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) und festigte Platz drei in der Süd-Gruppe. Augsburg fehlt als Fünfter derzeit dagegen ein Punkt auf den wichtigen vierten Rang.

Am vergangenen Mittwoch hatte München in Augsburg nach Verlängerung verloren, es folgte am Freitag eine Niederlage bei Adler Mannheim. Dieses Mal sorgten John Peterka (9.), Yasin Ehliz (17.), Frank Mauer (18.), Christopher Bourque (51.) und Zachary Redmond (55.) für einen deutlichen Erfolg. Die Augsburger Adam Payerl (13.) und Maximilian Eisenmenger (18.) sorgten mit ihren Treffern für ein enges erstes Drittel.