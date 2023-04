Hauptrundensieger Red Bull München hat seinen ersten Matchball zum Einzug ins Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vergeben. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson unterlag in Spiel sechs der packenden Halbfinalserie bei den Grizzlys Wolfsburg mit 2:3 (0:1, 1:2, 1:0), damit kommt es am Mittwoch in München zum entscheidenden Duell.

Trevor Mingoia (18.), Tyler Morley (22.) und Fabio Pfohl (35.) erzielten die Treffer der Gastgeber. Für München verkürzten Andreas Eder (34.) und Chris DeSousa (41.). Die Gäste waren zwar dominant und drängten im Schlussdrittel vehement auf den Ausgleich, doch sie scheiterten immer wieder am starken Wolfsburger Torhüter Dustin Strahlmeier.