Krefeld (SID) - Schlusslicht Krefeld Pinguine hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Siegesserie von Red Bull München beendet und den Druck auf die Kölner Haie erhöht. Der KEV schlug die Gäste aus München mit 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen, Jeremy Bracco sorgte für die Entscheidung.

München, das zuvor fünfmal nacheinander gewonnen hatte, bleibt in der Tabelle auf dem vierten Platz. Krefeld steht jetzt bei einem Punkteschnitt von 1,163, der Vorletzte Köln bei 1,250. Am Dienstag spielen die Haie gegen die Pinguine, der Letzte steigt in die DEL2 ab.

Die Partie zwischen den Straubing Tigers und den Nürnberg Ice Tigers wurde am Sonntagvormittag abgesagt. Nürnberg befindet sich aufgrund mehrerer Coronainfektionen im direkten Umfeld des Teams in Quarantäne.