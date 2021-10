Nürnberg (SID) - Tom Rowe ist neuer Trainer der Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der 65 Jahre alte Amerikaner mit Europa-Erfahrung wird am Mittwoch in Franken erwartet und bereits am Freitag beim Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine (10.30 Uhr/MagentaSport) hinter der Bande stehen. Rowe, der zuletzt bis März 2020 Trainer der Black Wings Linz in Österreich war, erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

"Die Mannschaft arbeitet sehr hart, muss aber lernen, smarter zu agieren. Toms langjährige Erfahrung auf höchstem Niveau wird jedem einzelnen Spieler sehr hilfreich sein", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf. Der ehemalige Nationalspieler hatte nach der Beurlaubung von Frank Fischöder zuletzt selbst für fünf Spiele die Mannschaft betreut. Die Ice Tigers sind nach drei Niederlagen in Serie und insgesamt elf Spielen derzeit Tabellen-13. von 15 Mannschaften.

Vor seinem Engagement in Linz war Rowe in der Saison 2016/17 Cheftrainer und General Manager der Florida Panthers in der NHL. In der KHL hatte er von 2012 bis 2014 das russische Team Lokomotive Jaroslawl trainiert.