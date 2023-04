MagentaSport hat in der abgelaufenen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Zuschauerzahlen Rekordwerte erreicht. Wie der Telekom-Dienst am Mittwoch mitteilte, verfolgten über 23 Millionen Zuschauer das Live-Angebot der Spielzeit, die am Sonntag mit dem vierten Meistertitel von Red Bull München zu Ende gegangen war. In den Play-offs verzeichnete MagentaSport einen Zuschauerzuwachs von 36 Prozent, in der Gesamtserie von 19 Prozent.

"Die 23 Millionen sowie vor allem auch die Top-Quoten in den Play-offs sind beeindruckend", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Nach Senderangaben erreichten die Partien der Play-offs und der Finalserie zwischen München und dem ERC Ingolstadt durchgängig sechsstellige Zuschauerzahlen mit Spitzenwerten von mehr als 200.000 Zuschauern.

MagentaSport besitzt die DEL-Rechte bis 2028, bei der WM in Finnland (ab 12. Mai) werden zudem alle deutschen Partien und die K.o.-Runde ab dem Viertelfinale live übertragen.