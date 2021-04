Villingen-Schwenningen (SID) - Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre Niederlagenserie gestoppt und sich im Kampf um die Play-offs zurückgemeldet. Der Tabellenfünfte der Süd-Gruppe besiegte nach vier Pleiten in Folge den Nord-Spitzenreiter Eisbären Berlin mit 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) und rückte bis auf einen Punkt an den letzten Viertelfinalplatz heran. Der Konkurrent Straubing Tigers hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.

Drei Tage nach dem 2:6 in Berlin erzielten Andreas Thuresson (18.), Christopher Fischer (31.), Troy Bourke (35.) und Travis Turnbull (59.) die Tore für die Schwarzwälder. Für die Berliner, die bereits für die Play-offs qualifiziert sind, trafen Olympia-Silbermedaillengewinner Jonas Müller (23.) und Matthew White (49.).