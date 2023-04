Straubing (SID) - Die Straubing Tigers setzen weiter auf ihren Cheftrainer Tom Pokel. Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag bekannt gab, verlängerte der 55-Jährige seinen Vertrag bei den Niederbayern. Eine konkrete Laufzeit nannte der Klub nicht. In Straubing steht Pokel bereits seit 2017 hinter der Bande.

"Unter Toms Leitung hat sich unser Team stetig weiterentwickelt", sagte Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham: "Tom Pokel ist ein wichtiger Bestandteil unseres Klubs geworden, und ich bin stolz, dass wir unseren erfolgreichen Weg mit ihm fortsetzen."

Unter Pokels Regie hatten die Tigers in der Saison 2019/20 einen Punkterekord mit 98 Zählern erreicht, zudem gelang bereits zweimal die Qualifikation für die Champions Hockey League.

In der laufenden Spielzeit war Straubing als Tabellenvierter der DEL-Hauptrunde in die Play-offs eingezogen, scheiterte im Viertelfinale aber an den Grizzlys Wolfsburg (3:4).