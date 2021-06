Köln (SID) - Der frühere NHL-Profi Jeremy Williams wird nicht mehr für die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflaufen. Das gab der Klub am Freitag bekannt. Der 37-jährige Kanadier war 2016 vom schwedischen Klub Västeras IK nach Straubing gekommen und erzielte in 231 Spielen für die Tigers 101 Tore. Damit ist Flügelstürmer Williams, der zwischen 2005 und 2009 bei den Toronto Maple Leafs NHL-Erfahrung sammelte, der Top-Torschütze des Klubs in der DEL.