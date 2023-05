Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl kehrt nach 13 Jahren in Nordamerika und Schweden in seine Heimat zurück. Der 31 Jahre alte Angreifer, Sohn des Idols Erich Kühnhackl, unterschrieb bei den Mannheimer Adlern aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Dreijahresvertrag.

"Wenn ein Spieler wie Tom auf den Markt kommt, muss man nicht lange überlegen", sagte Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara: "Tom ist ein Musterprofi, der für seinen Erfolg sehr hart gearbeitet hat. Aufgrund seines Charakters passt er perfekt in unser Team. Zudem weiß er ganz genau, was zu tun ist, um erfolgreich zu sein."

Kühnhackl gewann 2016 und 2017 mit den Pittsburgh Penguins den Meistertitel in der nordamerikanischen Profiliga NHL, in den vergangenen beiden Spielzeiten stand er in Schweden bei Skelleftea AIK unter Vertrag.

Kühnhackl steckte sich mit Mannheim, das in der abgelaufenen Saison im DEL-Halbfinale gescheitert war, hohe Ziele: "Ich will der Mannschaft in allen Bereichen helfen. Mit so einer Mannschaft und Organisation sollte der Titel immer das Ziel sein."