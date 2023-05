Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt hat sich die Dienste von Nationalspieler Luca Zitterbart (24) gesichert. Der Verteidiger kommt von der Düsseldorfer EG und unterzeichnete einen Zweijahresvertrag beim Klub aus der Deutschen Eishockey Liga.

Zitterbart verbuchte in der vergangenen Saison für die DEG drei Tore und sieben Vorlagen in 56 Hauptrundeneinsätzen. Hinzu kam eine Vorlage in den Play-offs. "Luca ist läuferisch sehr stark, scheut keinen Zweikampf und ist vielseitig einsetzbar. Darüber hinaus bekommen wir mit ihm einen weiteren rechtsschießenden Verteidiger. Davon hatten wir in den vergangenen Jahren nicht viele im Kader", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan.