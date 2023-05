Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich für die kommende Saison die Dienste von Matt White (33) gesichert. Wie die Grizzlys am Freitag bekannt gaben, unterschrieb der US-Amerikaner einen Einjahresvertrag bei den Niedersachsen.

White hatte in den Jahren 2021 und 2022 jeweils die Meisterschaft mit den Eisbären Berlin gewonnen und in seinen drei Jahren in der Hauptstadt in 169 DEL-Partien 173 Scorerpunkte (74 Tore, 99 Assists) gesammelt. Der Vertrag des 33-Jährigen war nach einer enttäuschenden Saison ohne Play-off-Teilnahme für den entthronten Meister am Donnerstag mit sofortiger Wirkung einvernehmlich aufgelöst worden.

In Wolfsburg kommt es für White zu einem besonderen Wiedersehen. Unter Grizzlys-Coach Mike Stewart hatte der 33-Jährige bereits von 2017 bis 2019 bei den Augsburger Panthern auf dem Eis gestanden.