Deutschlands Viertelfinalbezwinger USA hat bei der Eishockey-WM der Frauen im kanadischen Brampton als erste Mannschaft das Endspiel erreicht. Die neunmaligen Titelgewinnerinnen ließen zwei Tage nach ihrem 3:0-Erfolg gegen das deutsche Team im ersten Semifinale auch Tschechien mit 9:1 (1:0, 5:1, 3:0) keine Chance.

Den zweiten Finalisten ermitteln am Samstagabend Titelverteidiger Kanada und die Schweiz. Die Gastgeberinnen peilen nach zwei WM-Triumphen in Folge ihren insgesamt 13. Titelgewinn an.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hatte nach einem 2:8 gegen Finnland das WM-Turnier auf Rang sieben beendet. Durch drei Siege in vier Vorrundenspielen hatte die Mannschaft von Bundestrainer Thomas Schäder das Viertelfinale erreicht.