Durch den 3:1-Sieg über die Schweiz im Viertelfinale der Eishockey-WM hat die deutsche Nationalmannschaft den Einzug ins Halbfinale geschafft. Dort wartet mit den USA einer der großen Titel-Favoriten.

In der Gruppenphase kam es bereits einmal zum Duell der beiden Teams. Am 15. Mai hatten allerdings die Amerikaner das bessere Ende für sich und gewannen mit 3:2. Generell haben die US-Boys im laufenden Turnier noch kein einziges Spiel verloren. Nur gegen Schweden ging es in die Verlängerung.

Doch das hindert die Auswahl des DEB nicht daran von der ersten Medaille bei einer Weltmeisterschaft seit 1953 zu träumen. Kapitän Moritz Müller brachte nach dem Viertelfinale die Ambitionen der Mannschaft auf den Punkt: "Diesmal wollen wir was holen."

Eishockey-WM, USA vs. Deutschland heute live: Wann und wo findet das Halbfinale statt?

Austragungsort ist Tampere in Finnland. Das Halbfinale beginnt am 27. Mai um 17:20 Uhr.

USA - Deutschland heute live: Wo läuft das Halbfinale der Eishockey-WM 2023 im Free-TV?

Im frei empfangbaren Fernsehen ist die Begegnung live bei Sport1 zu sehen.

USA - Deutschland, Halbfinale heute live: Wo läuft die Eishockey-WM 2023 im Pay-TV?

Im Pay-TV wird die Begegnung von Magenta Sport übertragen.

USA vs. Deutschland live: Wer überträgt die Eishockey-WM 2023 heute im Livestream?

Das Halbfinale wird im kostenfreien Livestream bei Sport1 gezeigt und lässt sich via App oder Webbrowser abrufen. Magenta Sport bietet zudem einen kostenpflichten Livestream an.

USA gegen Deutschland heute live: Wo gibt es einen Liveticker zum Halbfinale der Eishockey-WM 2023?

Im Liveticker auf ran.de verpasst ihr keine wichtigen Szenen auf dem Eis und werdet nahezu in Echtzeit informiert.

