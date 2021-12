Köln (SID) - Superstar Leon Draisaitl hat die Nachwuchsarbeit im deutschen Eishockey gelobt. Man werde besser darin, "junge Spieler zu fördern, ihnen mehr Eiszeit zu geben", sagte der NHL-Profi der Edmonton Oilers im Interview mit dem Magazin Sports Illustrated: "Das ist sehr wichtig, denn sonst haben wir als Deutschland in diesem Sport keine Chance. Man muss die Jungen spielen lassen."

Draisaitl sprach zudem über die Eishockey-Ikone Wayne Gretzky, zu der der gebürtige Kölner regelmäßig Kontakt hat. "Ich habe ihn oft gesehen in den letzten Jahren. Wir sind per Handy viel im Austausch", verriet Draisaitl. Es sei "super interessant und einfach cool, Kontakt zu so einer Person ? so einer Legende ? zu haben."

Auch zum früheren Basketballstar Dirk Nowitzki schaut Draisaitl auf. "Natürlich will ich meinen eigenen Weg gehen. Aber er ist jemand, dessen Weg man so ein bisschen nachgehen möchte, gar keine Frage", sagte der 26-Jährige. Vom einstigen NBA-Star wolle er sich die Konstanz abschauen, "jedes Jahr oben mitzuspielen". Außerdem sei Nowitzki "ein ganz feiner Mensch".