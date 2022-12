Berlin (SID) - Die Eisbären Berlin müssen künftig auf Verteidiger Brendan Guhle verzichten. Der frühere NHL-Spieler beendet laut dem deutschen Eishockey-Meister seine "aktive Profikarriere aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung" im Alter von 25 Jahren.

Guhle war erst im Sommer von den Anaheim Ducks in die Hauptstadt gekommen. Nachdem der Kanadier sich gleich im ersten Gruppenspiel der Champions Hockey League verletzt hatte, gab er sein DEL-Debüt am 30. November. Anschließend bestritt Guhle sieben Ligaspiele.

Am vergangenen Samstag habe der Defensivspieler Sportdirektor Stephane Richer über seine Entscheidung informiert, hieß es weiter in der Mitteilung. Sein Vertrag sei demnach aufgelöst worden, Guhle befinde sich bereits wieder in seiner Heimat. Es sei "ein Schock" gewesen, sagte Richer. Der Sportdirektor betonte, "dass Brendans Entschluss nicht mit seiner Verletzung aus dem Sommer zusammenhängt".

Darüber hinaus müssen die Berliner verletzungsbedingt bis auf Weiteres auf Verteidiger Korbinian Geibel (Knieoperation) sowie die beiden Stürmer Manuel Wiederer (Knöchelverletzung) und Alex Grenier (Schulterverletzung) verzichten.