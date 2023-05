Die Düsseldorfer EG verstärkt sich zur neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit Nationalspieler Moritz Wirth. Der Verteidiger kommt von den Fischtown Pinguins Bremerhaven und erhält einen Zweijahresvertrag bis 2025. Der 23-Jährige wurde im Frühjahr erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert und war bei zwei Phasen der WM-Vorbereitung dabei.

"Moritz hat vergangene Saison in Bremerhaven bereits bewiesen, wie viel Verantwortung und Eiszeit er trotz seines noch jungen Alters schon übernehmen kann, er passt mit seinem Ehrgeiz und Willen super in unsere Mannschaft", sagte Sportdirektor Niki Mondt. Wirth kam in der abgelaufenen Spielzeit in 53 Einsätzen auf acht Punkte (ein Tor, sieben Vorlagen).

Der in Frankfurt am Main geborene Wirth gab sein DEL-Debüt in der Saison 2019/20 im Trikot der Nürnberg Ice Tigers. Über Adler Mannheim ging es im Vorjahr nach Bremerhaven.