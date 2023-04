Die U18-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ist aus der Top-Division der Junioren-Weltmeisterschaft abgestiegen. Das Team von Bundestrainer Alexander Dück verlor gegen Norwegen auch das zweite Spiel der Relegationsserie, die im Modus "best of three" ausgetragen wurde.

Nachdem die deutsche Mannschaft sich den Norwegern bereits am Donnerstag mit 1:6 hatte geschlagen geben müssen, verlor sie am Samstag nun mit 2:3. Norwin Panocha (3.) und Julius Sumpf (60.) erzielten im zweiten Spiel die Treffer der DEB-Auswahl, für die das WM-Turnier in der Schweiz nun beendet ist.