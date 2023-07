Der Deutschland Cup findet in diesem Jahr wieder in Bayern statt. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt gab, wird das Vierländerturnier nach fünf Jahren in Krefeld vom 8. bis 12. November in Landshut ausgetragen. Parallel zu den Männern wird erstmals auch die Frauen-Nationalmannschaft ein Turnier in Landshut spielen.

"Zwei A-Nationalmannschaften, die gleichzeitig an einem Standort ihr jeweiliges Turnier austragen, das ist eine Weltpremiere", sagte DEB-Vizepräsident Andreas Niederberger: "Wir sind dem Standort Landshut sehr dankbar, dass er gemeinsam mit uns die Herausforderung annimmt, ein internationales Turnier mit vier Frauen- und vier Herren-Mannschaften auszutragen."

Nach ihrem Silbercoup bei der Weltmeisterschaft im Mai treffen die deutschen Männer bei der 34. Austragung des Turniers auf Dänemark, Österreich und die Slowakei. Die Frauen treten gegen die Nationalmannschaften aus Finnland und Tschechien an, ein weiterer Gegner soll noch verkündet werden.

"Die Freude ist natürlich riesig, ein Turnier parallel zum Deutschland Cup zu spielen, noch dazu in einer Eishockeystadt wie Landshut", freute sich Nationalspielerin Celina Haider: "Es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, da wir die Möglichkeit haben, uns vor einer großen Kulisse mit einer hoffentlich einzigartigen Atmosphäre zu präsentieren."

In den vergangenen Jahren war der Zuschauerzuspruch in Krefeld stark hinter den Erwartungen zurück geblieben. Schon bei der bislang letzten Austragung des Deutschland Cup im vergangenen Jahr hatten die Verantwortlichen bekräftigt, sich deswegen nach einem neuen Standort umschauen zu wollen.