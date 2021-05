Köln (SID) - Meister Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat Verteidiger Morgan Ellis verpflichtet. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, erhält der Kanadier in der Hauptstadt einen Zweijahresvertrag. In der vergangenen Spielzeit war Ellis für den ERC Ingolstadt aufgelaufen. Zuvor hatte der 29-Jährige unter anderem bereits für die Kölner Haie in der DEL gespielt.