Köln (SID) - Titelverteidiger Kanada und die USA stehen im Finale der U20-WM der Eishockey-Junioren. Gastgeber Kanada setzte sich im Halbfinale in Edmonton gegen Russland deutlich mit 5:0 durch, das US-Team gewann gegen Finnland mit 4:3. Die deutsche Auswahl war zuvor erstmals ins Viertelfinale vorgedrungen und dort knapp an Russland gescheitert (1:2). Rekordsieger Kanada spielt nun am Dienstag um den bereits 19. U20-Titel, die USA können zum fünften Mal Gold holen.