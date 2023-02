Köln (SID) - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Marc Michaelis (27) wechselt in der Schweizer National League zur neuen Saison von den SCL Tigers aus Langnau zum EV Zug. Das gab der Meister am Montag bekannt. Stürmer Michaelis unterschrieb für zwei Jahre bis 2025.

"Marc gehört zu den besten und komplettesten Stürmern in unserer Liga und ist im besten Eishockeyalter", sagte General Manager Reto Kläy, "er ist ein absoluter Musterprofi." Michaelis absolvierte 2020/21 in der NHL 15 Spiele für die Vancouver Canucks, im vergangenen Jahr kehrte er aus Nordamerika zurück und ging nach Langnau. Für die Tigers gelangen dem gebürtigen Mannheimer in 44 Spielen bisher 15 Treffer und 24 Vorlagen, der Profi ist der beste Scorer des Teams.