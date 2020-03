Köln (SID) - Eigengewächs Janik Möser (24) verlässt am Saisonende die Adler Mannheim und wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu den Grizzlys Wolfsburg. Das gab der deutsche Meister am Dienstag bekannt. Der Verteidiger war in der Nachwuchsabteilung der Adler ausgebildet worden, 2018 kehrte er nach Stationen in den USA zurück nach Mannheim. In dieser Saison spielte er zudem leihweise für die Iserlohn Roosters.