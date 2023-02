Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet am 10. April in ihre WM-Vorbereitung (12. bis 28. Mai). In den rund vier Wochen bis zum Turnierstart stehen sieben Testspiele, davon fünf in Deutschland, auf dem Plan. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch mit.

Zum Auftakt trifft das Team des neuen Bundestrainers Harold Kreis am 13. April in Kassel auf Tschechien. Zwei Tage später findet ein weiteres Duell gegen den WM-Dritten in Frankfurt/Main statt. Danach folgen zwei Tests in Deggendorf und Landshut gegen Österreich sowie zwei weitere in der Slowakei. Den Abschluss bildet die WM-Generalprobe gegen die USA am 9. Mai in München.

"Wir freuen uns auf eine WM-Vorbereitung mit vier sehr guten Gegnern. Mit Tschechien, dem Bronzemedaillengewinner der letzten Weltmeisterschaft, wartet zu Beginn gleich eine große Herausforderung auf uns", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast: "In Phase zwei treffen wir im Derby mit Österreich auf eine robuste Mannschaft. Die Slowakei ist ein Gegner, welcher vom Tempo immer auf einem internationalen Top Level unterwegs ist." Das letzte Spiel in München sei dann "ein absolutes Highlight und nochmal ein super Abschluss einer sehr anspruchsvollen WM-Vorbereitung".

Am 10. Mai wird die deutsche Mannschaft nach Tampere (Finnland) reisen. Das erste Gruppenspiel steigt zwei Tage später gegen Schweden. Die WM findet neben Tampere auch in Riga (Lettland) statt.