Köln (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihr erstes WM-Vorbereitungsspiel deutlich verloren. Gegen Gatgeber Tschechien verlor das Team von Nationaltrainer und Geburtstagskind Toni Söderholm am Donnerstag in Chomutov mit 2:6 (0:2, 0:2, 2:2).

Die Tore für die DEB-Auswahl, bei der acht Debütanten im Kader standen, erzielten Fabio Wagner vom ERC Ingolstadt (47.) und Daniel Schmölz von den Nürnberg Ice Tigers (49.). Jakub Krejcik (10.) und Adam Klapka (12.) hatten Mitte des ersten Drittels für die verdiente tschechische Führung gesorgt. Zu Beginn des zweiten Drittels konnte Jiri Cernoch (23.) ein Überzahlspiel zum 3:0 für seine Mannschaft nutzen. Die restlichen Treffer für die tschechische Auswahl erzielten Petr Holik (24.), Patrik Zdrahal (45.) und Jakub Flek (54.).

Vor der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) stehen für die deutsche Mannschaft noch sechs weitere Tests an. Bereits am Freitag (15.00 Uhr/Magenta) hat das DEB-Team gegen Tschechien die Chance auf eine Revanche.