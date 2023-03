Köln (SID) - Red Bull München darf auf seinen vierten Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hoffen. Der Titelträger der Jahre 2016 bis 2018 geht als Hauptrundenerster in die Play-offs, und in sechs der letzten sieben Endrunden holte sich der Sieger der Punkterunde den Silberpokal. Nur die Eisbären Berlin hatten 2021 diese Serie unterbrochen.

Dennoch ist der erste Platz keine Garantie für den Titel: In nur 19 von 41 Fällen stimmte das Vorrunden- Orakel, wonach sich die nach der Hauptrunde erstplatzierte Mannschaft auch in den seit der Saison 1980/81 ausgespielten Play-offs durchsetzte.

Neunmal holte bislang der Vorrundenzweite die Meisterschaft, zuletzt die Eisbären Berlin 2008. 13-mal gewann ein noch schlechter platziertes Team den Titel: Rosenheim (1982/Fünfter), Köln (1995/Sechster und 2002/Sechster), Düsseldorf (1996/Dritter), Mannheim (1998/Vierter und 1999/Dritter), Krefeld (2003/Sechster), Frankfurt (2004/Fünfter), Hannover (2010/Vierter), Berlin (2011 und 2021/Dritter, 2013/Vierter) und Ingolstadt (2014/Neunter).

Die bisherigen Play-off-Endspiele um die deutsche Eishockey-Meisterschaft (1981 und 1982 reichten zwei Siege/in Klammern die Platzierung nach der Vorrunde):

1981: SC Riessersee (1) - Düsseldorfer EG (2) 4:2, 1:4, 7:4

1982: SB Rosenheim (5) - Mannheimer ERC (3) 6:2, 4:0

1983: EV Landshut (1) - Mannheimer ERC (2) 2:1, 2:8, 6:4, 5:4

1984: Kölner EC (2) - EV Landshut (4) 5:4, 4:6, 2:3, 4:3, 5:0

1985: SB Rosenheim (1) - Mannheimer ERC (3) 4:3, 7:2, 2:1 n.V.

1986: Kölner EC (1) - Düsseldorfer EG (2) 6:5, 6:5, 6:1

1987: Kölner EC (2) - Mannheimer ERC (4) 5:0, 6:2, 9:2

1988: Kölner EC (2) - SB Rosenheim (1) 1:2, 4:2, 0:6, 5:2, 4:1

1989: SB Rosenheim (2) - Düsseldorfer EG (4) 7:1, 2:4, Abbruch beim Stand von 3:1/5:0 für Rosenheim gewertet, 4:2

1990: Düsseldorfer EG (1) - SB Rosenheim (3) 3:4, 4:2, 5:1, 2:3, 8:2

1991: Düsseldorfer EG (2) - Kölner EC (1) 3:1, 5:1, 3:4, 0:1, 4:0

1992: Düsseldorfer EG (1) - SB Rosenheim (2) 3:1, 6:3, 6:2

1993: Düsseldorfer EG (1) - Kölner EC (2) 5:4 n.V., 2:5, 6:4, 0:2, 2:1 n.V.

1994: EC Hedos München (2) - Düsseldorfer EG (1) 4:2, 3:2, 4:1

1995: Kölner Haie (6) - EV Landshut (2) 3:4, 5:1, 1:4, 8:2, 4:0

1996: Düsseldorfer EG (3) - Kölner Haie (1) 4:7, 5:1, 5:0, 4:2

1997: Adler Mannheim (1) - Kassel Huskies (3) 5:4, 5:2, 4:2

1998: Adler Mannheim (4) - Eisbären Berlin (1) 2:0, 4:2, 7:8, 4:1

1999: Adler Mannheim (3) - Nürnberg Ice Tigers (1) 1:2, 5:1, 2:3, 4:3, 3:2

2000: München Barons (2) - Kölner Haie (1) 3:5, 3:2, 3:0, 4:3

2001: Adler Mannheim (1) - München Barons (3) 4:1, 1:4, 2:1, 2:1 n.V.

2002: Kölner Haie (6) - Adler Mannheim (2) 0:4, 3:2, 4:2, 1:3, 2:1

2003: Krefeld Pinguine (6) - Kölner Haie (2) 5:2, 3:2, 2:3, 2:3 n.V., 3:1

2004: Frankfurt Lions (5) - Eisbären Berlin (1) 2:5, 5:2, 4:3 n.V., 4:3

2005: Eisbären Berlin (2) - Adler Mannheim (6) 5:3, 4:0, 4:1

2006: Eisbären Berlin (1) - DEG Metro Stars (3) 6:1, 2:0, 6:2

2007: Adler Mannheim (1) - Nürnberg Ice Tigers (3) 3:2 n.V., 6:2, 5:2

2008: Eisbären Berlin (2) - Kölner Haie (3) 3:2 n.V., 1:2, 4:3, 2:1

2009: Eisbären Berlin (1) - Düsseldorfer EG (3) 3:2, 1:3, 5:1, 4:2

2010: Hannover Scorpions (4) - Augsburger Panther (8) 3:1, 3:2 n.V., 4:2

2011: Eisbären Berlin (3) - EHC Wolfsburg (1) 4:2, 5:4, 5:4

2012: Eisbären Berlin (1) - Adler Mannheim (4) 2:0, 1:4, 1:2, 6:5 n.V., 3:1

2013: Eisbären Berlin (4) - Kölner Haie (2) 4:2, 1:3, 6:3, 4:1

2014: ERC Ingolstadt (9) - Kölner Haie (5) 2:4, 1:3, 4:1, 4:1, 4:3 n.V., 0:1 n.V., 2:0

2015: Adler Mannheim (1) - ERC Ingolstadt (3) 2:1 n.V., 2:5, 1:6, 6:2, 3:1, 3:1

2016: Red Bull München (1) - Grizzlys Wolfsburg (4) 2:1 n.V., 5:4, 4:1, 5:3

2017: Red Bull München (1) - Grizzlys Wolfsburg (5) 3:2 n.V., 3:2, 1:2, 7:2, 4:0

2018: Red Bull München (1) - Eisbären Berlin (2) 3:4, 5:4, 4:1, 4:2, 5:6 n.V., 3:5, 6:3

2019: Adler Mannheim (1) - Red Bull München (2) 1:2 n.V., 3:0, 4:1, 4:0, 5:4 n.V.

2020: wegen Corona abgesagt

2021: Eisbären Berlin (3) - Grizzlys Wolfsburg (6) 2:3 n.V., 4:1, 2:1

2022: Eisbären Berlin (1) - Red Bull München (2) 3:4, 3:2 n.V., 2:1, 5:0