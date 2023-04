Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss bei der Weltmeisterschaft (ab 12. Mai) auf Shootingstar Tim Stützle verzichten. Wie Sportdirektor Christian Künast am Rande des Länderspiels gegen Österreich am Samstag erklärte, erhält der 21 Jahre alte Angreifer vom NHL-Klub Ottawa Senators keine Freigabe für das Turnier in Tampere und Riga.

"Wir haben uns bis zuletzt um ihn bemüht. Der Verein hat gesagt, dass er einige Blessuren hat, die er auskurieren muss. Das muss man so akzeptieren", sagte Künast am MagentaSport-Mikrofon: "Er war bereit, für uns zu spielen. Der Verein hat aber das letzte Wort. So wie er in dieser Saison gespielt hat, ist er ihr bester Spieler."

Stützle hatte mit den Sens die Play-offs verpasst, persönlich überzeugte der Youngster in seiner dritten Saison in der stärksten Eishockey-Liga der Welt aber mit 39 Toren und 51 Assists in 78 Spielen.

Zuvor hatte Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings, in der vergangenen Saison als bester NHL-Rookie ausgezeichnet, seinen Verzicht auf die WM erklärt. Superstar Leon Draisaitl kämpft mit den Edmonton Oilers in den Play-offs noch um den ersehnten Meistertitel, auch Goalie Philipp Grubauer ist mit Seattle Kraken noch im Rennen um den Stanley Cup.

John Jason Peterka hingegen wird zum 3. Mai für die Endphase der WM-Vorbereitung in München erwartet. Der Angreifer von den Buffalo Sabres sei "ein ähnliches Kaliber wie Tim Stützle und wird uns guttun", sagte Künast.