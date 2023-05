In wenigen Tagen beginnt die Eishockey-WM in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai).

Das deutsche Team um den neuen Bundestrainer Harold Kreis hat sich viel vorgenommen. Das gilt auch für JJ Peterka.

Der 21 Jahre alte NHL-Profi der Buffalo Sabres sieht die Mannschaft vor dem letzten Testspiel am Dienstag gegen die USA im Interview mit dem DEB "sehr gut aufgestellt. Daher glaube ich, es sieht gut für uns aus".

Er selbst wolle am liebsten derjenige sein, "der die Tore macht", skizzierte Peterka seine angestrebte Rolle im DEB-Kader.

Peterka: "Eine große Ehre"

Dass er nach fast 80 Spielen in dieser Saison für die Sabres noch die WM spielt, habe für ihn nie in Frage gestanden. "Ich hatte immer Spaß bei der Nationalmannschaft und natürlich ist es auch eine große Ehre", sagte der gebürtige Münchner.

In diesem Jahr sei die Vorfreude auf das Turnier auch deswegen groß, weil die DEB-Auswahl ihre Vorrundenspiele in Finnland austrage, so Peterka: "In einem Eishockeyland mit guten Fans zu spielen, das ist etwas, worauf man sich richtig freuen kann."

Das deutsche Team bestreitet sein Auftaktspiel am kommenden Freitag ab 20:30 Uhr in Tampere gegen Schweden.