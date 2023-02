Köln (SID) - Nach Tim Stützle hat auch Moritz Seider als zweiter NHL-Jungstar seine Teilnahme an der Eishockey-WM im Mai offen gelassen. Er habe sich "noch nicht entschieden", sagte der Verteidiger der Detroit Red Wings im Interview mit den Eishockey News: "Die Saison ist lang, und die vergangenen Spielzeiten waren wirklich hart für meinen Körper."

Der 21-Jährige hat seit 2019 an allen drei WM-Turnieren mit der deutschen Nationalmannschaft teilgenommen. In der vergangenen Saison wurde er als erster Deutscher als bester NHL-Neuling mit der Calder Trophy ausgezeichnet.

Aktuell sieht Seider sich weiter verbessert: "Ich bin reifer geworden. Ich habe ein besseres Stellungsspiel, um mich offensiv einschalten zu können und nicht überlaufen zu werden." Punktemäßig hinkt der Ex-Mannheimer seiner Rookie-Saison aber noch hinterher. 17 Spiele vor Hauptrundenschluss hat er 30 Scorerpunkte auf dem Konto, in der vergangenen Spielzeit verbuchte er 50.

Zuletzt hatte Stürmer Stützle bereits angedeutet, dass er bei der WM in Tampere und Riga (12. bis 28. Mai) fehlen könnte. Im letzten Jahr habe er "den Fehler gemacht", trotz einer kleinen Verletzung teilzunehmen, die "dann schlimmer" wurde, sagte der 21-Jährige bei Sky, "das Risiko will ich nicht eingehen." Stützle hat sich in seiner dritten NHL-Saison mit inzwischen 59 Punkten in 51 Spielen unter die Top-25 der Scorerliste vorgearbeitet.