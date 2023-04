Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen ist bei der Weltmeisterschaft in Kanada im Viertelfinale ausgeschieden. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) unterlag in Brampton 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) gegen den zweimaligen Olympiasieger USA, zeigte jedoch gegen den haushohen Favoriten eine mehr als respektable Leistung. Bereits der souveräne Viertelfinal-Einzug war ein Erfolg gewesen.

"Wir machen einfach weiter wie bisher", hatte Angreiferin Nicola Eisenschmid vor dem Match gesagt. Und das tat das DEB-Team auch gegen die Amerikanerinnen, die in ihrer Vorrundengruppe lediglich gegen Olympiasieger Kanada (3:4 n.P.) verloren hatten. Trotz des deutlichen Übergewichts von 52 zu 18 Torschüssen brauchten die US-Girls zwei Power-Play-Situationen (20., 33.), um gegen die tapfer kämpfenden DEB-Frauen in Führung zu gehen. Beim dritten Treffer (48.) ließen sich die DEB-Frauen in eigener Überzahl düpieren.

Das Team von Bundestrainer Thomas Schädler kann sich dennoch erhobenen Hauptes aus Kanada verabschieden. Die deutsche Mannschaft, die sich mitten im Neuaufbau befindet, hatte mit drei Siegen in der Vorrunde frühzeitig den zum Ziel erklärten Klassenerhalt gesichert und war als Gruppenzweiter mit dem Kracher-Duell gegen den neunmaligen Weltmeister belohnt worden.