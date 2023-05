Mit dem dritten Sieg in Folge hat die deutsche Eishockey-Nationalmannnschaft das Viertelfinale bei der WM in Finnland und Lettland fest ins Visier genommen. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis setzte sich im vorletzten Vorrundenspiel gegen Aufsteiger Ungarn mit 7:2 (1:0, 3:0, 3:2) durch und kletterte auf den vierten Tabellenplatz.

Der Ingolstädter Wojciech Stachowiak (8.), die NHL-Profis Moritz Seider (36.), Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm (36., 38.) und John-Jason Peterka (43.) sowie der Schweiz-Legionär Dominik Kahun (51.) und der Berliner Jonas Müller (59.) erzielten vor 4821 Zuschauern in Tampere die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Für die abstiegsbedrohten Ungarn trafen Istvan Terbocs (47.) und Nandor Fejes (49.). Letzter Gegner in der Vorrunde ist am Dienstag (11.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) Frankreich.