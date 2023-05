Dänemark hat bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland im Kampf um den letzten Viertelfinalplatz in der deutschen Gruppe einen Rückschlag kassiert. Der Konkurrent der deutschen Nationalmannschaft um Rang vier in der Vorrundengruppe A verlor sein vorletztes Spiel gegen Schweden mit 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) und liegt weiter einen Punkt zurück.

Damit hat es das Team von Bundestrainer Harold Kreis in seinem letzten Punktspiel am Dienstag (11.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) gegen Frankreich selbst in der Hand, die K.o.-Runde zu erreichen. Dänemark trifft zum Abschluss (19.20 Uhr) auf Titelverteidiger Finnland.