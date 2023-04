Den deutschen Eishockeyspielerinnen ist bei der WM in Brampton/Kanada ein Traumstart gelungen. Das Team von Bundestrainer Thomas Schädler schlug Schweden 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) und machte den ersten Schritt Richtung Klassenerhalt, Turnierziel des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

Das Auftaktmatch begann mit einer kalten Dusche. Nach einem kapitalen Fehler erzielte Hilda Svensson die Führung für die Schwedinnen (1.), zehn Sekunden waren gespielt. Doch das DEB-Team ließ sich nicht beeindrucken, Franziska Feldmeier (19./56.), Laura Kluge (25.), Celina Haider (26./48.) und Svenja Voigt (34.) schossen den klaren Sieg heraus. Svensson (26.) verkürzte zwischenzeitlich zum 2:3.

Die DEB-Auswahl, die bei der A-WM im Vorjahr in letzter Sekunde den Abstieg verhindert hatte, liegt in der Gruppe B hinter Finnland zunächst auf Platz zwei. Der Tabellenführer ist am Freitag (21.00 Uhr MESZ/MagentaSport) nächster Gegner. Nur der Letzte der Gruppe B steigt ab.