Köln (SID) - Der Viertelfinaleinzug der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Riga hat Sport1 die bisher beste Quote beschert. Beim 2:1 gegen Lettland schalteten in der Spitze bis zu 1,66 Millionen Zuschauer ein, im Schnitt sahen 1,03 Millionen zu und sorgten für einen Marktanteil von 4,2 Prozent.

Den zuvor höchsten Wert hatte der Spartensender beim 3:1-Coup gegen Kanada erzielt - mit ebenfalls 1,03 Millionen im Schnitt und über 1,5 Millionen in der Spitze.