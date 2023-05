Dänemark ist bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland endgültig der größte deutsche Konkurrent um ein Ticket für das Viertelfinale. Der kommende Gegner der Mannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) feierte am Dienstag in Tampere durch ein 6:2 (1:0, 1:1, 4:1) gegen Österreich den dritten Sieg im dritten Spiel und steht damit bei acht Punkten. Deutschland hat seine bisherigen drei Begegnungen gegen die Turnier-Mitfavoriten Schweden, Finnland und die USA verloren und noch keinen Zähler auf dem Konto.

Das erste K.o.-Spiel für das deutsche Team findet am Donnerstag (19.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) gegen Dänemark statt. Dabei muss die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis unbedingt gewinnen, um seine Chance auf einen der ersten vier Plätze der Gruppe A zu wahren. Während die DEB-Auswahl nach dem Duell mit Dänemark nur noch auf drei bislang sieglose Mannschaften trifft, spielen die Dänen noch gegen die drei deutschen Bezwinger.

Gegen Österreich taten sich die Dänen zwei Drittel lang schwer. NHL-Profi Nicolaj Ehlers sorgte für die 1:0-Führung (10.). Nach dem Ausgleich von Team Austria durch Thomas Raffl (28.) schoss Niklas Andersen (34.) Dänemark wieder nach vorn. Ferner trafen Jesper Jensen Aabo (47.), Nicklas Jensen (52.), Matias Lassen (54.) und Patrick Russell (58.) für den Sieger. Peter Schneider war zwischenzeitlich zum 2:3 erfolgreich (49.).