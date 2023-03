München (SID) - Zehn Tage nach dem vorzeitigen Saisonende in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit den Schwenninger Wild Wings hat Harold Kreis seine Arbeit als Bundestrainer aufgenommen. Am Mittwoch stattete der 64-Jährige der Geschäftsstelle des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in München einen Besuch ab, unter anderem um mit Sportdirektor Christian Künast die Vorbereitung auf die WM in Tampere und Riga (12. bis 28. Mai) zu besprechen.

"Ich bin schon sehr gespannt auf meine neue Aufgabe und freue mich auch auf die bevorstehende WM und alles, was damit zusammenhängt", sagte Kreis, der die Nachfolge des zum Schweizer Traditionsklub SC Bern gewechselten Toni Söderholm übernommen hat: "Im nächsten Schritt werde ich mir noch einige DEL-Partien anschauen. Ich habe auch bereits einige Telefonate geführt, um die Spieler näher kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen."