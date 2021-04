Köln (SID) - Christian Künast bleibt langfristig Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Der 50 Jahre alte Landshuter, der den Posten seit dem vergangenen Herbst interimsmäßig ausgeübt hat, wurde vom DEB-Präsidium am Donnerstag zur dauerhaften Lösung ernannt. Künast arbeitet seit 2015 in verschiedensten Funktionen im Verband, er und der zum Generalsekretär ernannte Claus Gröbner bilden nun die operative Doppelspitze in der Geschäftsstelle.

"Nach über sechs Monaten und sehr guten Leistungen als Interims-Sportdirektor wird er die großen, herausfordernden Aufgaben mit Fachwissen und großer Motivation angehen", sagte DEB-Präsident Franz Reindl über den früheren Nationaltorwart: "Leidenschaft, Teamfähigkeit und vor allen Dingen sein besonderes Engagement zeichnen Christian aus, und damit wird er seinen Teil zu einem positiven Weg für das deutsche Eishockey beitragen."