Köln (SID) - "Lasst Pucks fallen, nicht Bomben": Eine Spendenaktion unter diesem Motto zugunsten der Opfer des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine unterstützt die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Bei den Eröffnungsbullys am kommenden Wochenende werden Hartgummischeiben mit der Aufschrift "Drop Pucks not Bombs" eingeworfen.

Die Pucks in den Landesfarben der Ukraine sind über das Eishockey-Magazin Dump & Chase online erhältlich. Alle Erlöse aus dem Verkauf werden an die Organisation #LeaveNoOneBehind gespendet, die sich für die Menschen in der Ukraine und auf der Flucht engagiert.