Köln (SID) - Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm kann bei der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) voraussichtlich auf NHL-Verteidiger Moritz Seider bauen. Für den 20 Jahre alten Rookie von den Detroit Red Wings ist das Turnier "sicher ein Thema, wenn alles passt und es sinnvoll ist". In den NHL-Play-offs wird Seider mit Detroit nicht vertreten sein, der Weg zur Nationalmannschaft dürfte damit frei sein.

"Ich habe Toni Söderholm schon nach dem Aus der NHL-Spieler für Olympia gesagt, dass er auf mich zählen kann", schrieb Seider in seinem NHL-Blog: "Für mich ist es immer eine große Ehre, das Land vertreten zu dürfen. Die WM schwirrt natürlich bereits in meinem Kopf rum."

Seider spielt in Detroit eine überragende Debütsaison, beim 4:5 gegen die New York Rangers am Mittwoch gelangen ihm bereits seine Scorerpunkte 43 und 44 - in 67 Spielen. Er gilt als Kandidat für die Auszeichnung "Rookie des Jahres" und wäre ein wichtiger Baustein in Söderholms Kader für das Turnier in Helsinki und Tampere. Bei den Winterspielen in Peking hatten die NHL-Spieler wegen der Corona-Pandemie gefehlt, das deutsche Team war früh gescheitert.

Auch NHL-Torhüter Philipp Grubauer (Seattle) will bei der WM für Deutschland spielen. Ob Superstar Leon Draisaitl das Team anführt, hängt auch von dessen Erfolg mit den Edmonton Oilers ab. Nach dem 4:3 im Penaltyschießen am Mittwoch gegen die Los Angeles Kings liegen die Kanadier weiter auf Play-off-Kurs.