Düsseldorf (SID) - Der langjährige Nationalspieler Alexander Barta hat nach 1010 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seine Karriere beendet. Das teilte die Düsseldorfer EG, für die der 40-Jährige die letzten sieben Jahre aufgelaufen war, am Donnerstag mit. Barta spielte über zwei Jahrzehnte in der DEL, 2005 gewann er mit den Eisbären Berlin seine einzige Meisterschaft.

"Dieser Sport hat mich geprägt, ich habe viele herausragende Menschen kennengelernt und tolle Spiele und Stunden auf dem Eis erlebt", sagte Barta: "Doch nun ist der Moment, dieses Kapitel zu beenden und ein neues aufzuschlagen. Ich habe schon während der Saison gemerkt, dass der Zeitpunkt dafür gekommen ist. Ich höre auf."

Barta wird der DEG auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn erhalten bleiben. In welcher Funktion, steht noch nicht fest.

In den ewigen Bestenlisten liegt der Stürmer auf dem neunten Platz der Spieler mit den meisten Einsätzen. Erst Ende Februar war Barta dem 1000er-Klub beigetreten. Unter den Torjägern liegt der gebürtige Berliner mit 241 Treffern auf Platz zehn. Außer für Düsseldorf und Berlin spielte Barta auch für die Hamburg Freezers, den EHC Red Bull München und den ERC Ingolstadt.

"Für mich ist er eine absolute Führungsperson mit einer eine langen und erfolgreichen Karriere", sagte Bundestrainer Harold Kreis, der Barta kurz nach der Jahrtausendwende in Bad Nauheim trainiert hatte: "Wenn er sein Wissen übermitteln kann, wäre das für die Entwicklung im deutschen Eishockey wichtig."

Mit der Nationalmannschaft erreichte Barta bei der WM 2010 den vierten Platz. Nach 152 Einsätzen für den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) trat er bereits 2014 zurück.