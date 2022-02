Köln (SID) - Als Konsequenz aus der Ukraine-Invasion hat sich der finnische Spitzenklub Jokerit Helsinki für die restliche Saison aus der russisch geführten Eishockey-Profiliga KHL zurückgezogen. Das gab Vereinschef Jari Kurri am Freitag bekannt. Jokerit hätte am 1. März in den Play-offs gegen Spartak Moskau antreten sollen.

"Die Welt macht gerade wirklich schwierige Zeiten durch. Alle unsere Gedanken sind bei den Menschen, die unter der Situation leiden", wurde der frühere NHL-Stürmer Kurri in einer Mitteilung zitiert. "Wir hoffen, dass bald eine friedliche Lösung der Situation gefunden werden kann." Der Entscheidung gingen laut Jokerit Gespräche mit der KHL-Spitze voraus.