Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) will durch einen zusätzlichen Spieltermin ihre Medienpräsenz erhöhen. Erstmals finden in der kommenden Saison auch an Samstagabenden regulär Spiele in der höchsten deutschen Klasse statt. Die Austragung von im Saisonverlauf vier Partien an diesem neuen Termin gab die DEL bei der Vorstellung des Spielplans 2023/24 bekannt. Im Eröffnungsspiel am 14. September (Donnerstag/19.30 Uhr/MagentaSport) empfängt Meister Red Bull München die Düsseldorfer EG.

"Wir werden insgesamt vier Partien exklusiv an einem Samstagabend haben", sagte DEL-Spielbetriebsleiter Jörg von Ameln: "In Absprache mit unseren Klubs und unserem Medienpartner MagentaSport möchten wir den Fans damit einen neuen Sendeplatz vorstellen. Wir sehen das als zusätzlichen Service für alle Eishockey-Fans." Im ersten Samstagabendspiel der Saison haben die Kölner Haie am 30. September (19.00 Uhr) Adler Mannheim zu Gast.

Nach der vorübergehenden Aufstockung auf 15 Teams während der Corona-Pandemie gehen in der kommenden Spielzeit wieder 14 Mannschaften an den Start. Damit umfasst der Saisonkalender für die Hauptrunde vor den Play-offs nur noch 52 Runden statt zuletzt noch 56 Spieltage.