NHL-Stürmer Lukas Reichel fällt für die Eishockey-WM in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai) aus. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) eine Woche vor Turnierbeginn bekannt. Der 20-Jährige fehlt wegen einer Verletzung, die er in den AHL-Play-offs im Einsatz für das Blackhawks-Farmteam Rockford IceHogs erlitt.

Damit bleiben für den Kader von Bundestrainer Harold Kreis noch zwei Kandidaten aus Nordamerika übrig. Die Verteidiger Leon Gawanke (Manitoba Moose) und Kai Wissmann (Providence Bruins) spielen noch in den Play-offs der American Hockey League.

Seit Mittwoch läuft für die deutsche Mannschaft in München die vierte und letzte WM-Vorbereitungsphase. Dort sind auch die Spieler von Meister Red Bull München und DEL-Finalgegner ERC Ingolstadt dabei. Am Dienstag (19.30 Uhr) absolviert das DEB-Team in der bayerischen Landeshauptstadt seine Generalprobe gegen die USA.

Reichel war in der abgelaufenen NHL-Hauptrunde zu 23 Einsätzen für Chicago gekommen und hatte sieben Tore sowie acht Assists verbucht. Die Blackhawks verpassten die Play-offs klar.